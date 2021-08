6e Festival du Cirque du Loiret Boynes, 8 octobre 2021, Boynes.

6e Festival du Cirque du Loiret 2021-10-08 – 2021-10-10

Boynes Loiret Boynes

13 EUR Pour la sixième édition, le Festival du Cirque du Loiret s’invite à Boynes. Sous le grand chapiteau du Pôle dressé à proximité du gymnase (Rue du Safran) pour 3 jours de spectacle.

Claude Brunel et Benjamin Quelin préparent un spectacle avec des artistes plus incroyables les uns que les autres ! ?

Vous l’avez compris, ils nous réservent pour cette nouvelle édition de la joie, des frissons, du rire et un grand spectacle dans un univers magique : Le Cirque.

Pour la sixième édition, le Festival du Cirque du Loiret s’invite à Boynes. Sous le grand chapiteau du Pôle dressé à proximité du gymnase (Rue du Safran) pour 3 jours de spectacle.

+33 2 34 00 31 27

Pour la sixième édition, le Festival du Cirque du Loiret s’invite à Boynes. Sous le grand chapiteau du Pôle dressé à proximité du gymnase (Rue du Safran) pour 3 jours de spectacle.

Claude Brunel et Benjamin Quelin préparent un spectacle avec des artistes plus incroyables les uns que les autres ! ?

Vous l’avez compris, ils nous réservent pour cette nouvelle édition de la joie, des frissons, du rire et un grand spectacle dans un univers magique : Le Cirque.

LSA

dernière mise à jour : 2021-08-16 par ADRT45