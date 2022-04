6e FESTIVAL DES ENFANTS Esteville Esteville Catégories d’évènement: Esteville

6e FESTIVAL DES ENFANTS Esteville, 7 août 2022, Esteville. Route d'Emmaüs Centre abbé Pierre Emmaüs

2022-08-07 10:00:00 – 2022-08-07 18:00:00

Festival pour les enfants à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de l'abbé Pierre : structures gonflables, spectacles, jeux de type kermesse, ateliers créatifs, concerts, balades avec des animaux, jeu de piste pédagogique … +33 2 35 23 87 76 http://www.centre-abbe-pierre-emmaus.org/

