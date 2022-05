6e Festival de Printemps Le Plessier-sur-Saint-Just, 20 mai 2022, Le Plessier-sur-Saint-Just.

6e Festival de Printemps Le Plessier-sur-Saint-Just

2022-05-20 – 2022-05-20

Le Plessier-sur-Saint-Just Oise Le Plessier-sur-Saint-Just

Après deux années de privation, cette édition sera particulièrement riche en concerts, cirque, arts de la rue, ateliers participatifs, installations interactives et même du cinéma ! Détail du programme et et réservation pour les spectacles en intérieur sur https://plateaupicard.fr/Les-spectacles.html

Le Plessier-sur-Saint-Just

