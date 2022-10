6e édition – Nettoyons la Nature Bommes, 22 octobre 2022, Bommes.

6e édition – Nettoyons la Nature

22 Lieu Dit Tachon Base nautique de Bommes Bommes Gironde

2022-10-22 – 2022-10-22

EUR Objectif : Nettoyage de la vallée du Ciron en canoë ou à pied, la base nautique de Bommes et le nettoyage des bords de route autour de la commune.

Nous vous proposons le programme suivant :

9h00 : Accueil des participations à la halte nautique de Bommes et remise du matériel.

9h30 : Répartition des équipes sur les différents secteurs à nettoyer.

13h30 : Retour des équipes et tri des déchets

13h45 : Apéritif offert par la municipalité de Bommes

14h00 : Pique-nique OU Repas à la Guinguette et fin de l’action

LISTE MATÉRIEL

Le kit de Nettoyons la nature fournit par notre partenaire (Chasuble, Gants, Poche poubelle.)

Puis aussi le matériel de navigation (Gilet de Sauvetage, Pagaie et Canoë 2 ou 3 places)

Pour la navigation : Tenue adaptée à l’activité K-way, combinaison (selon la météo) ou une une tenue de sport et K-way .

Au pied CHAUSSURES FERMÉES OBLIGATOIRES POUR TOUS .

CKBN

Base nautique de Bommes 22 Lieu Dit Tachon Bommes

