Cette année, le Paris Podcast Festival propose une programmation sur billetterie & en accès libre. Les sessions du festival en Grande salle et en Auditorium seront accessibles moyennant un prix de 5 euros (tarifs dégressifs) tandis que les autres sessions situées au premier étage restent en accès libre.

Le Paris Podcast Festival revient pour sa 6e édition ! Du 13 au 14 octobre 2023, des rencontres, masterclasses, ateliers, débats et une compétition officielle animeront la Gaîté Lyrique, à Paris.

Quelques mots sur la 6e édition

Rencontres, découvertes, ateliers, journée professionnelle, débats, masterclasses, et la compétition officielle : le Paris Podcast Festival revient pour sa 6e édition !

Comme un retour à l’origine, le Paris Podcast Festival, veut faire sienne cette résolution de rester à l’écoute de ce qui fait sa raison d’être : ces podcast natifs qui réveillent notre écoute et renouvellent notre attention à ce qui nous traverse, à ce qui traverse l’époque et celles et ceux qui la fabriquent.

Depuis 6 ans, c’est cette résolution que nous portons, à l’écoute de podcast de styles, de genres et d’ambitions parfois très différentes. A l’écoute des créateurs et des créatrices, quels que soient leur statut. A l’écoute d’un paysage de production et de diffusion qui se transforme. A l’écoute enfin de celles et ceux qui écoutent et qui, par leur écoute, rendent tout cela possible.

Retrouvez toute la programmation en cliquant sur ce lien.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

