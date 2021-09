Bordeaux Conseil d'Architecture,d'Urbanisme et de l'Environnement de la Gironde (CAUE - Gironde) Bordeaux, Gironde 6e édition du « Label Curiosité » Conseil d’Architecture,d’Urbanisme et de l’Environnement de la Gironde (CAUE – Gironde) Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

### Prix d’architecture grand public, le Label Curiosité propose à 16 jurés de visiter des maisons d’architectes et d’élire leur réalisation préférée. **Amateurs d’architecture, curieux en tout genre, rejoignez le jury du Label !** Cette 6e édition du Label Curiosité se tiendra le samedi 16 octobre toute la journée aux alentours de Bordeaux. Cette année, le thème retenu **« De la grange à la maison ! »** propose aux jurés de visiter des réhabilitations de bâtiments agricoles transformés en habitations. 5 réalisations remarquables ont été préalablement sélectionnées par les architectes-conseillers du CAUE. Le temps d’une journée, les 16 membres du jury partent à la découverte de ces constructions privées, habituellement fermées au public, rencontrent les habitants et partagent une aventure humaine inoubliable. Sous l’œil d’un reporter-illustrateur et en compagnie d’un architecte-président du jury, les 16 jurés débattent autour des maisons visitées et désignent le grand gagnant du Label CURIOSITE 2021 ! **Pour faire partie du jury, rien de plus facile : rendez-vous sur** [**[www.cauegironde.com](www.cauegironde.com)**](www.cauegironde.com) — Nombre de places est limité. Clôture des inscriptions le 6 octobre 2021 à 12h. Attention : les professionnels (architectes) et étudiants en écoles d’architecture ne sont pas autorisés à candidater. _Pour plus d’informations contactez : [labelcuriosite@cauegironde.com](mailto:labelcuriosite@cauegironde.com)_

Gratuit. Sur inscriptions. Places limitées à 16.

2021-10-15T17:00:00 2021-10-15T18:30:00;2021-10-16T09:30:00 2021-10-16T18:30:00

