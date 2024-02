6e édition du festival « L’ethnologie va vous surprendre » Musée du quai Branly Paris, samedi 2 mars 2024.

Du samedi 02 mars 2024 au dimanche 03 mars 2024 :

.Tout public. gratuit

Depuis 2013, le musée du quai Branly – Jacques Chirac met à l’honneur chercheurs de renom, ethnologues, anthropologues, historiens, réalisateurs, photographes et chorégraphes lors d’un week-end consacré à l’ethnologie.

Dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le public sera invité à découvrir et croiser les regards, à participer à des débats et conférences autour de la lecture de rituels mettant en jeu le corps, ses modifications, et ses limites physiologiques. Il pourra découvrir, au cœur des différents espaces du musée, des propositions artistiques et scientifiques faisant dialoguer œuvres, spécialistes des sciences humaines et personnalités issues du monde du sport et de la dance pour une plus grande transmission du savoir. Il lui sera offert de tracer des ponts entre l’ethnologie, les arts, le corps et les valeurs sportives.

Musée et activités en accès libre et gratuit

Soirée exceptionnelle le samedi jusqu’à minuit

Retransmission en différé des conférences sur la chaîne YouTube du musée

Découvrez une programmation riche et variée durant deux journées et une nocturne exceptionnelle !

Tout le week-end, commentaires d’œuvres et visites flash des collections sont proposés pour tous les publics, jeunes, familles et curieux.

Le samedi 2 mars, le musée propose une soirée exceptionnelle jusqu’à minuit avec des visites inédites au cœur des collections ainsi que des performances programmées en collaboration avec le CND (Pantin) dans le théâtre Claude Lévi-Strauss et sur le plateau des Collections et apport le regard d’artistes contemporains sur le corps : un cabaret Drag King proposé par la Kings Factory, le solo Outrar du chorégraphe brésilien Volmir Cordeiro – créé sur une proposition de la chorégraphe Lia Rodrigues, un show pédagogique autour du krump du chorégraphe Grichka Caruge, un battle surprise par la compagnie Art-Track. Et parce qu’il est précisément question de corps et de mouvement, c’est sur le dancefloor que se termine la soirée au son d’un DJ set.

Les cinéphiles ne sont pas oubliés avec trois films à découvrir : Danser l’espoir, portrait de Germaine Acogny de Vali Fugulin et Martin Morissette, autour de la grande chorégraphe qui a fait émerger la danse contemporaine africaine. Un film documentaire du réalisateur-anthropologue Emilio Domingos, La Bataille du Passinho qui revient sur cette danse, le Passinho, originaire des favelas et issue du Baila funk, qui a explosé en 2008, transformant significativement le visage des faubourgs de Rio de Janeiro. De Humani Corporis Fabrica de Verena Paravel et Lucien Castaing-Taylor, présenté à la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 2022, une incroyable aventure intérieure qui ouvre aujourd’hui le corps au cinéma où l’on y découvre que la chair humaine est un paysage inouï qui n’existe que grâce aux regards et aux attentions des autres. Enfin, le salon de lecture Jacques Kerchache propose durant le week-end une sélection originale de bandes dessinées en lien avec le corps.

Musée du quai Branly 37 quai Branly 75007 Paris

