EUR 12 12 Par leur effort, les coureurs rendent ainsi hommage aux millions de victimes des génocides et de la barbarie humaine, et véhiculent un message d’espoir et de paix.



Après avoir réclamé l’an dernier la liberté pour les prisonniers civils et arméniens toujours illégalement détenus par l’Azerbaïdjan suite à la guerre des 44 jours de l’automne 2020, cette année les coureurs porteront le message d’urgence « Sauvons l’Arménie et l’Artsakh ».

Après avoir subi le génocide de 1915 avec 1 500 000 victimes de la barbarie turque, le peuple arménien est aujourd’hui menacé de disparition sur sa terre d’Arménie et d’Artsakh, par le couple turco-azéri.



Fidèles à ses valeurs fondatrices, l’association Courir Pour La Mémoire souhaite sensibiliser les opinions publiques, pour ne pas laisser un nouveau génocide se reproduire en Arménie et en Artsakh.



Par la course avec 2 parcours de 5 ou 10Km, la marche 5km, ou même avec un dossard virtuel, tout le monde peut participer à l’épreuve et ainsi soutenir cette cause universelle. Un « village » sera installé à hauteur de l’avenue Talabot non loin de l’hôtel NOW Palm Beach.

Créée en 2015 par l’association « Courir Pour La Mémoire » pour lutter contre les génocides et le négationnisme, cet événement revêt un caractère unique et militant, avec un message d’alerte : sauvons l’Arménie et l’Artsakh.

