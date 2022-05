6E ÉDITION D’ART SUR LE FIL, 23 juin 2022, .

6E ÉDITION D’ART SUR LE FIL

Expositions / visites Du jeudi 23 juin 2022 au dimanche 26 juin 2022 Rendez-vous du 23 au 26 juin à la Halle au blé pour la 6e rencontre internationale d’art contemporain. L’association organisatrice, Artistes sur le fil, qui s’est donnée comme priorité d’ouvrir l’art à tous, a sélectionné 24 artistes venus de tous horizons, reconnus ou en devenir, pour participer à cette rencontre. Ils seront entourés par trois invités d’honneur : le dessinateur alençonnais Sam Rictus, le sculpteur Christian Revel et le peintre franco-grec Titos Kontou. Pendant ces 4 jours, des performances de street art auront lieu à l’extérieur et l’artiste Charlotte Massip animera un atelier gravure. Le grand public, comme les écoles et les associations sociales et solidaires, sont invitées à découvrir cette grande exposition. Informations pratiques nDu jeudi 23 au dimanche 26 jui De 10h à 19h à la Halle au blé nEntrée libre n @artsurlefil

https://www.alencon.fr/agenda/agenda/actualites/6e-edition-dart-sur-le-fil/

