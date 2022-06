6e Braderie du centre-ville Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: 13001

Marseille 1er Arrondissement

6e Braderie du centre-ville Marseille 1er Arrondissement, 10 septembre 2022

2022-09-10 – 2022-09-10

C'est l'occasion de faire de très bonnes affaires mais ce sont aussi de belles tentations avec l'essentiel des nouvelles collections de l'automne hiver… Impulsée avec succès depuis 2016 par l'association Grignan &Co Marseille, cette journée rassemble plus d'une centaine de commerçants qui s'installent dans les rues du coeur historique avec des marchandises bradées.

Marseille 1er Arrondissement 13001