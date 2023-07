Afterwork aux Vignobles Labuzan 6C Rue du Mirail Portets, 20 juillet 2023, Portets.

Portets,Gironde

Au coeur de l’appellation Graves sur 9 lieux différents, venez découvrir les Ambassadeurs de Graves qui ouvrent leurs portes pour les afterworks « Apéro-Chai ».

C’est une occasion unique de découvrir de trés beaux vins, dans des lieux exceptionnels, dans une ambiance musicale! Chaque soirée sera unique car dans une propriété différente, avec un groupe de musique différent également. Le point commun est que chaque propriété a eu au moins un millésime labelisé Ambassadeur de Graves.

Cet afterwork placé sous le signe du partage et de la convivialité, vous permettra également de rencontrer les viticulteurs de l’appellation. Rendez-vous de 18h30 à 21h ! Venez en famille ou entre amis découvrir les propriétés de votre appellation!.

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . EUR.

6C Rue du Mirail Château des Gravières

Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



In the heart of the Graves appellation at 9 different locations, come and discover the Ambassadeurs de Graves, who open their doors for « Apéro-Chai » afterworks.

It’s a unique opportunity to discover fine wines, in exceptional locations, in a musical atmosphere! Each evening will be unique, as it will be held at a different estate, with a different musical group as well. What they all have in common is that each estate has had at least one vintage awarded the Ambassadeur de Graves label.

This afterwork is all about sharing and conviviality, and will also give you the chance to meet the appellation’s winemakers. See you from 6.30 pm to 9 pm! Come with family and friends to discover the properties of your appellation!

En el corazón de la denominación de Graves, en 9 lugares diferentes, venga a descubrir a los Embajadores de Graves que abren sus puertas para las sesiones « Apéro-Chai » después del trabajo.

Una ocasión única para descubrir vinos de gran calidad, en lugares excepcionales y en un ambiente musical Cada velada será única, con una bodega y un grupo de música diferentes. Lo que todas tienen en común es que al menos una añada de cada bodega ha sido galardonada con la etiqueta Ambassadeur de Graves.

Este afterwork, en el que se compartirá y convivirá, le brindará la oportunidad de conocer a los viticultores de la denominación. Venga de 18:30 a 21:00 h Venga en familia o entre amigos a descubrir las propiedades de su denominación

Im Herzen der Appellation Graves an 9 verschiedenen Orten können Sie die Botschafter von Graves entdecken, die ihre Türen für die Afterworks « Apéro-Chai » öffnen.

Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, schöne Weine an außergewöhnlichen Orten und in musikalischer Atmosphäre zu entdecken! Jeder Abend ist einzigartig, da er auf einem anderen Weingut und mit einer anderen Musikgruppe stattfindet. Die Gemeinsamkeit ist, dass auf jedem Weingut mindestens ein Jahrgang als Ambassadeur de Graves ausgezeichnet wurde.

Diese Afterwork-Party steht im Zeichen des Austauschs und der Geselligkeit und bietet Ihnen auch die Möglichkeit, die Winzer der Appellation kennenzulernen. Treffpunkt von 18:30 bis 21:00 Uhr! Kommen Sie mit Ihrer Familie oder mit Freunden, um die Weingüter Ihrer Appellation zu entdecken!

Mise à jour le 2023-06-13 par OT Cadillac-Podensac