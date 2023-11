Exposition – Photographies Naturalistes 6Bis Place de la République Nexon, 3 novembre 2023, Nexon.

Nexon,Haute-Vienne

Exposition présentée par Bilal Trigaud et Arsène Dufour, jeunes photographes animaliers originaires du Limousin.

Ouverture du 3 au 5 novembre dans le cadre du « Les Birbizis Festival ».

Témoignages :

« Passionné par la vie sauvage depuis des années maintenant, c’est en 2019, alors âgé de 12 ans que je me mets à la photographie animalière. J’espère à travers ces quelques images vous faire découvrir ou redécouvrir la faune de nos régions. Une faune discrète et méconnue, mais aussi une faune magnifique et d’une incroyable diversité ! » Bilal

« Bonjour, je m’appelle Arsène, je viens de Haute-Vienne et je suis photographe animalier depuis plusieurs années. A l’office de tourisme de Nexon, j’expose pour la première fois quelques unes de mes images favorites avec un autre jeune photographe animalier, Bilal! Dans cette exposition, je vous dévoile la magnifique faune du Limousin ! » Arsène.

2023-11-03 fin : 2023-11-03 . EUR.

6Bis Place de la République Office de Tourisme

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Exhibition presented by Bilal Trigaud and Arsène Dufour, young wildlife photographers from the Limousin region.

Opening November 3 to 5 as part of the « Les Birbizis Festival ».

Testimonials :

« Passionate about wildlife for years now, it was in 2019, when I was 12 years old, that I took up wildlife photography. Through these images, I hope to help you discover or rediscover the wildlife of our regions. A discreet and little-known fauna, but also a magnificent fauna of incredible diversity! » Bilal

« Hello, my name is Arsène, I’m from Haute-Vienne and I’ve been a wildlife photographer for several years. At the Nexon tourist office, I’m exhibiting some of my favorite images for the first time with another young wildlife photographer, Bilal! In this exhibition, I reveal the magnificent wildlife of the Limousin! » Arsène

Exposición presentada por Bilal Trigaud y Arsène Dufour, jóvenes fotógrafos de naturaleza de la región de Lemosín.

Abierta del 3 al 5 de noviembre en el marco del « Festival Les Birbizis ».

Testimonios :

« Apasionado por la vida silvestre desde hace años, fue en 2019, cuando tenía 12 años, que me inicié en la fotografía de la vida silvestre. A través de estas imágenes, espero ayudarles a descubrir o redescubrir la fauna de nuestras regiones. Una fauna discreta y poco conocida, ¡pero también una fauna magnífica con una diversidad increíble! » Bilal

« Hola, me llamo Arsène, soy de Haute-Vienne y soy fotógrafo de fauna salvaje desde hace varios años. En la oficina de turismo de Nexon, expongo por primera vez algunas de mis imágenes favoritas junto con otro joven fotógrafo de fauna salvaje, Bilal En esta exposición les mostraré la magnífica fauna del Lemosín arsène

Ausstellung, präsentiert von Bilal Trigaud und Arsène Dufour, jungen Tierfotografen aus dem Limousin.

Eröffnung vom 3. bis 5. November im Rahmen des « Les Birbizis Festival ».

Erfahrungsberichte :

« Ich bin nun schon seit Jahren von der Tierwelt begeistert und habe 2019, als ich 12 Jahre alt war, mit der Tierfotografie begonnen. Ich hoffe, dass ich Ihnen mithilfe dieser Bilder die Tierwelt unserer Regionen näherbringen oder wiederentdecken kann. Eine diskrete und verkannte Fauna, aber auch eine wunderschöne Fauna mit einer unglaublichen Vielfalt! » Bilal

« Hallo, mein Name ist Arsène, ich komme aus der Haute-Vienne und bin seit mehreren Jahren Tierfotograf. Im Tourismusbüro von Nexon stelle ich zum ersten Mal einige meiner Lieblingsbilder aus, zusammen mit einem anderen jungen Tierfotografen, Bilal! In dieser Ausstellung zeige ich Ihnen die wunderschöne Tierwelt des Limousin! arsène

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus