Spectacle de Noël: « Zoé la fée » 6B Rue René Olivier Bizanos, 22 décembre 2023, Bizanos.

Bizanos,Pyrénées-Atlantiques

Zoé a une mission : récolter chaque année la liste des cadeaux de Noël avant la distribution. Seulement cette année, les préparatifs ont eu lieu plus tôt que prévu. Va-t-elle réussir sa mission dans les temps ? La fée usera de tous ses pouvoirs pour y parvenir afin que la magie de Noël soit au rendez-vous..

2023-12-22 fin : 2023-12-23 . EUR.

6B Rue René Olivier Episcènes

Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Every year, Zoé has a mission: to collect the Christmas gift list before distribution. Only this year, the preparations have come earlier than expected. Will she succeed in her mission in time? The fairy will use all her powers to make sure that the magic of Christmas is guaranteed.

Todos los años, Zoé tiene una misión: recoger la lista de regalos de Navidad antes de que se distribuyan. Pero este año, los preparativos han llegado antes de lo previsto. ¿Logrará cumplir su misión a tiempo? El hada utilizará todos sus poderes para que la magia de la Navidad esté garantizada.

Zoé hat eine Aufgabe: Sie muss jedes Jahr die Liste mit den Weihnachtsgeschenken einsammeln, bevor sie verteilt wird. Nur dieses Jahr fanden die Vorbereitungen früher als erwartet statt. Wird sie ihre Aufgabe rechtzeitig erfüllen? Die Fee wird all ihre Kräfte einsetzen, um dies zu erreichen, damit der Weihnachtszauber nicht ausbleibt.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Pau