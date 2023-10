Allez on danse !!! 6B Rue René Olivier Bizanos, 15 décembre 2023, Bizanos.

Bizanos,Pyrénées-Atlantiques

La troupe du feu aux planches interprète une histoire croustillante, des jeux de rôle irrésistibles, une énigme à résoudre, bref un casse tête tonitruant à s’en décrocher les zygomatiques. Une pièce qui maintient aussi le suspense au plus haut degré et ce jusqu’à la fin grâce à des acteurs pas si amateurs que ça..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . EUR.

6B Rue René Olivier Episcènes

Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The troupe du feu aux planches performs a crisp story, irresistible role-playing, a riddle to solve – in short, a thunderous headache that’s guaranteed to get the zygomatic muscles tingling. A play that keeps the suspense alive right to the end, thanks to a cast of not-so-amateur actors.

La troupe du feu aux planches interpreta una historia nítida, un juego de rol irresistible, un enigma que resolver… en resumen, un estruendoso rompecabezas que le hará vibrar los músculos cigomáticos. Una obra que mantiene el suspense hasta el final, gracias a un elenco de actores no tan aficionados.

Die Truppe des Feuers auf den Brettern spielt eine knackige Geschichte, unwiderstehliche Rollenspiele, ein Rätsel, das es zu lösen gilt, kurzum ein donnerndes Kopfzerbrechen, bei dem einem das Jochbein ausfällt. Ein Stück, das auch die Spannung bis zum Schluss hochhält, dank der nicht ganz so amateurhaften Schauspieler.

