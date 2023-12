Exposition Garanse à la Maison KalBot 6B Rue du Manoir Trouville-sur-Mer, 19 mai 2024, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 10:00:00

fin : 2024-05-19 18:00:00

La Maison KalBot vous invite à découvrir les peintures de Garanse qui expose pour la deuxième fois en Normandie après le succès de l’édition 2023.

Rendez-vous les 18 et 19 mai 2024, de 10h à 18h, à la Maison KalBot ! Entrée libre !

Garanse projette ses émotions sur la toile en laissant parler son inconscient.

Découvrez l’artiste et son univers !

Une profonde remise en question sur La Vie et… la peinture s’est imposée à elle depuis 2016, comme une thérapie ! Totalement autodidacte, c’est à force de travail et d’expérimentation que Garanse a trouvé sa patte d’artiste telle que vous pouvez la découvrir aujourd’hui.

Sa pratique de l’abstraction, intuitive voire impulsive, permet la projection de ses émotions sur son support.

« C’est un véritable dialogue avec moi-même qui s’instaure entre le Moi qui peint et le Moi intérieur qui dicte ma peinture, sans pour autant que je puisse véritablement contrôler l’envolée qui s’impose à moi, avec une évidence bien plus forte que ma propre volonté. Tableau après tableau, j’ai découvert qui était réellement Garanse, celle que j’ai toujours été sans jamais le reconnaître. »

Ses créations répondent toujours à un besoin de laisser parler son inconscient, sans jamais avoir une idée précise de ce qu’elle va peindre lorsqu’elle pose son premier coup de pinceau. Garanse peint toujours vite et tient à finir son tableau d’une seule traite pour pouvoir ainsi garder intacte l’émotion de l’instant.

Ses toiles très colorées, tantôt explosives, tantôt oniriques, sont autant d’invitations au voyage dans un imaginaire ressourçant.

En découvrant ses huiles, vous pourrez vous laisser aller à la rêverie et découvrir comment Garanse mêle les mots à sa peinture. Chaque œuvre est en effet accompagnée d’une citation choisie avec soin par l’artiste pour amener ceux qui le souhaitent à une réflexion sur la Vie.

Pour citer Michel Léaument, auteur et comédien, « La peinture de Garanse est une écriture, la signature d’une femme en vie, debout et en mouvement. Elle prolonge cette poésie d’Arletty et de Prévert. »

Garanse a son atelier-expo au 21 rue de Monteaux à Cangey (près d’Amboise)..

6B Rue du Manoir Maison KalBot

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-10 par OT Trouville