Fête du cheval 695 route du Servouin Parnans, 9 septembre 2023, Parnans.

Parnans,Drôme

En avant pour deux supers journées qui vont vous faire découvrir le sport …. équestre !

Et peut être resterez avec nous pour une super année pour pratiquer un sport excellent pour la santé et l’esprit … plein de complicité avec nos poneys et nos chevaux!.

2023-09-09 10:00:00 fin : 2023-09-10 17:00:00. .

695 route du Servouin Equitation Romanaise

Parnans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Let’s get ready for two great days that will introduce you to equestrian sport!

And maybe you’ll stay with us for a whole year to practice a sport that’s excellent for your health and your spirit? full of complicity with our ponies and horses!

¡Te esperan dos días estupendos para iniciarte en el deporte ecuestre!

Y quizás te quedes con nosotros todo un año para practicar un deporte excelente para tu salud y tu espíritu… ¡lleno de complicidad con nuestros ponis y caballos!

Wir haben zwei tolle Tage, an denen du den Pferdesport entdecken wirst!

Und vielleicht bleiben Sie ja ein ganzes Jahr bei uns, um einen Sport zu betreiben, der nicht nur gut für die Gesundheit ist, sondern auch für den Geist… voller Verbundenheit mit unseren Ponys und Pferden!

