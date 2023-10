Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie 2023: Michel Cornut et Véronique Grandjacques 695 route du Pouget Aujols, 15 octobre 2023, Aujols.

Aujols,Lot

Michel Cornut:

Domaine(s) de création : Sculpture

Tout en étant professeur d’arts plastiques dans l’Education Nationale , j’ai commencé , après un stage au CNIFOP, à pratiquer la céramique pendant plusieurs années dans mon petit atelier de Sucy En Brie (94).

En 2006 , je quitte la région parisienne pour aller vivre et travailler dans le Lot . J’y auto-construit avec ma femme , une maison-atelier en bois et je peux y développer mon activité de sculpteur – céramiste .

Dorénavant , je me perfectionne dans une recherche qui s’inspire de la culture aborigène et de la culture dogon .

Véronique Grandjacques:

Domaine(s) de création : Arts graphiques, Sculpture, Peinture

J’ai eu une formation initiale en céramique réalisée à l’école des Beaux-Arts de Rouen (diplômée en 1983) et j’ai eu ainsi le plaisir de découvrir et m’ouvrir à des pratiques artistiques différentes .

Après avoir enseigné de nombreuses années la céramique à l’école des Beaux-Arts de Villejuif et à l’école supérieure des Arts Appliqués Duperré à Paris , j’ai emménagé dans le Lot en 2006 .

A Aujols , dans un petit village près de Cahors , j’ai auto-construit avec mon mari une maison-atelier écologique en bois où je continue depuis , mes recherches , principalement dans le domaine de la céramique et du papier .

Je fais des allers retours entre mon atelier terre et mon atelier papier , me laissant guider par ce que je découvre en travaillant , en jardinant , en marchant . Tout ce qui est végétal m’inspire.

2023-10-15 10:00:00 fin : 2023-10-15 19:00:00. EUR.

695 route du Pouget Michel Cornut

Aujols 46090 Lot Occitanie



Michel Cornut:

Creative fields : Sculpture

While working as an art teacher for the French Ministry of Education, I began practicing ceramics for several years in my small studio in Sucy En Brie (94), after completing an internship at the CNIFOP.

In 2006, I left the Paris region to live and work in the Lot. There, my wife and I built a wooden house-workshop, enabling me to develop my activity as a sculptor and ceramist.

From now on, I’ll be perfecting my research inspired by aboriginal and Dogon culture.

Véronique Grandjacques:

Creative fields : Graphic arts, Sculpture, Painting

I received my initial training in ceramics at the Ecole des Beaux-Arts de Rouen (graduating in 1983), and have thus had the pleasure of discovering and opening up to different artistic practices.

After many years teaching ceramics at the Ecole des Beaux-Arts de Villejuif and the Ecole Supérieure des Arts Appliqués Duperré in Paris, I moved to the Lot region in 2006.

In Aujols, a small village near Cahors, my husband and I self-built an ecological wooden house-workshop, where I continue my research, mainly in ceramics and paper.

I go back and forth between my clay studio and my paper studio, letting myself be guided by what I discover while working, gardening or walking. Everything plant-based inspires me

Michel Cornut:

Campos de creación : Escultura

Mientras trabajaba como profesor de arte para el Ministerio de Educación francés, empecé a practicar la cerámica durante varios años en mi pequeño taller de Sucy En Brie (94), siguiendo un curso en el CNIFOP.

En 2006, dejé la región parisina para vivir y trabajar en el Lot. Allí, mi mujer y yo nos construimos una casa-taller de madera donde pude desarrollar mi actividad de escultor y ceramista.

A partir de ahora, me centraré en la investigación inspirada en la cultura aborigen y dogon.

Véronique Grandjacques:

Campos creativos : Artes gráficas, Escultura, Pintura

Mi formación inicial en cerámica fue en la Escuela de Bellas Artes de Rouen (me licencié en 1983), lo que me proporcionó el placer de descubrir y abrirme a diferentes prácticas artísticas.

Después de enseñar cerámica durante muchos años en la Escuela de Bellas Artes de Villejuif y en la Escuela Superior de Artes Aplicadas Duperré de París, me trasladé al Lot en 2006.

En Aujols, un pueblecito cerca de Cahors, mi marido y yo construimos una casa-taller ecológica de madera, donde desde entonces continúo mis investigaciones, principalmente en cerámica y papel.

Voy y vengo entre mi taller de arcilla y mi taller de papel, dejándome guiar por lo que descubro trabajando, cultivando el huerto o paseando. Todo lo vegetal me inspira

Michel Cornut:

Schaffensbereich(e) : Skulptur

Nach einem Praktikum am CNIFOP habe ich mehrere Jahre lang in meinem kleinen Atelier in Sucy En Brie (94) Keramik hergestellt, obwohl ich als Kunstlehrer im französischen Bildungswesen tätig war.

Im Jahr 2006 verließ ich die Pariser Region, um im Departement Lot zu leben und zu arbeiten. Dort baute ich mit meiner Frau ein Holzhaus mit Atelier und konnte dort meine Tätigkeit als Bildhauer und Keramiker ausbauen.

Von nun an vervollkommne ich mich in einer Forschung, die sich an der Kultur der Aborigines und der Dogon-Kultur orientiert.

Véronique Grandjacques:

Kreative(r) Bereich(e) : Grafik, Skulptur, Malerei

Ich habe meine erste Ausbildung in Keramik an der Kunsthochschule in Rouen absolviert (Abschluss 1983) und hatte das Vergnügen, verschiedene künstlerische Praktiken zu entdecken und mich ihnen zu öffnen.

Nachdem ich viele Jahre lang Keramik an der École des Beaux-Arts in Villejuif und an der École supérieure des Arts Appliqués Duperré in Paris unterrichtet hatte, zog ich 2006 ins Departement Lot.

In Aujols, einem kleinen Dorf in der Nähe von Cahors, baute ich mit meinem Mann ein ökologisches Atelierhaus aus Holz, in dem ich seitdem meine Forschungen fortsetze, hauptsächlich im Bereich der Keramik und des Papiers.

Ich wechsle zwischen meinem Erdatelier und meinem Papieratelier hin und her und lasse mich von dem leiten, was ich bei der Arbeit, im Garten oder beim Spazierengehen entdecke. Alles, was pflanzlich ist, inspiriert mich

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Cahors – Vallée du Lot