Atelier de l’ethnothèque, fabrication de bardeaux 692 Rue du Petit Pont Notre-Dame-de-Bliquetuit, 30 septembre 2023, Notre-Dame-de-Bliquetuit.

Notre-Dame-de-Bliquetuit,Seine-Maritime

Le Parc conserve au sein de « l’Ethnothèque, musée des boucles de la Seine Normande », une collection de 12 000 objets de la vie rurale des XIXe et XXe siècles. Le projet du musée est d’être un centre de ressources autour du geste et du savoir-faire et de replacer ces objets anciens au cœur de nos préoccupations actuelles. Lors de cet atelier de l’Ethnothèque, le Parc propose aux participants de s’initier à la fabrication de bardeaux.

Ancêtre de la tuile, le bardeau a longtemps été, tout comme le chaume, un objet pour réaliser la couverture de bâtiments. Fait en planchettes de bois fendues, le bardeau est un produit écologique de haute qualité. Il présente de nombreux avantages, notamment la légèreté, la résistance aux intempéries, aux mousses et à certains insectes. Ce matériau possède également des qualités isolantes. Issus d’un matériau renouvelable et local, sa fabrication demande peu d’énergie.

Lors de ce stage pratique, Emmanuelle Cressent, chargée de mission politique culturelle et Ethnothèque, et Thierry Lepert, du Groupe Archéologique du Val de Seine, vous proposent de découvrir les outils, gestes et savoir-faire pour la fabrication et la pose de bardeaux, afin de retrouver l’usage de ce matériau dans le cadre de projets d’écoconstruction.

Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux passionnés d’histoire, de patrimoine, sensibles à la transition

écologique et intéressés par des techniques low-tech.

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.

Animateurs : Emmanuelle Cressent, chargée de mission politique culturelle et Ethnothèque au Parc, et Thierry Lepert, du Groupe Archéologique du Val de Seine.

Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Nombre de places limité. Prévoir des vêtements adaptés à la météo..

2023-09-30 à 14:00:00 ; fin : 2023-09-30 17:00:00. .

692 Rue du Petit Pont Maison du Parc

Notre-Dame-de-Bliquetuit 76940 Seine-Maritime Normandie



The Park’s « Ethnothèque, musée des boucles de la Seine Normande » houses a collection of 12,000 objects from rural life in the 19th and 20th centuries. The museum?s aim is to be a resource center for gestures and know-how, and to place these ancient objects at the heart of our current preoccupations. During this Ethnothèque workshop, the Park invites participants to learn how to make shingles.

The ancestor of roof tiles, shingles, like thatch, have long been used to cover buildings. Made from split wood planks, shingles are a high-quality, environmentally-friendly product. It offers many advantages, including lightness, resistance to weather, moss and certain insects. This material also has insulating qualities. Made from a renewable, local material, its manufacture requires little energy.

During this hands-on workshop, Emmanuelle Cressent, Cultural Policy and Ethnotheque Officer, and Thierry Lepert, from the Groupe Archéologique du Val de Seine, will show you the tools, gestures and know-how involved in making and laying shingles, so that you can rediscover the use of this material in eco-construction projects.

This Rendez-vous du Parc is aimed at history and heritage enthusiasts who are sensitive to the ecological transition and interested in low-impact techniques

and interested in low-tech techniques.

Organizers: Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.

Presenters: Emmanuelle Cressent, cultural policy and Ethnothèque officer at the Park, and Thierry Lepert, from Groupe Archéologique du Val de Seine.

Registration required on the Park’s website. Places are limited. Please bring weather-appropriate clothing.

La « Ethnothèque, musée des boucles de la Seine Normande » del Parque alberga una colección de 12.000 objetos de la vida rural de los siglos XIX y XX. El objetivo del museo es ser un centro de recursos para los oficios y conocimientos tradicionales, y devolver estos objetos antiguos al centro de las preocupaciones actuales. Durante este taller de la Ethnothèque, el Parque ofrece a los participantes la posibilidad de aprender a fabricar tejas.

Antepasadas de las tejas, las tablillas, al igual que la paja, se han utilizado durante mucho tiempo para cubrir los edificios. Fabricadas a partir de tablones de madera, las tejas son un producto de gran calidad y respetuoso con el medio ambiente. Tiene una serie de ventajas, como ser ligero y resistente a la intemperie, el musgo y ciertos insectos. Este material también tiene cualidades aislantes. Fabricado a partir de un material renovable y local, requiere muy poca energía para su fabricación.

Durante este curso práctico, Emmanuelle Cressent, responsable de Política Cultural y Etnoteca, y Thierry Lepert, del Grupo Arqueológico del Valle del Sena, le mostrarán las herramientas, técnicas y conocimientos necesarios para la fabricación y colocación de tejas, con el fin de que pueda redescubrir el uso de este material en proyectos de construcción ecológica.

Este Rendez-vous du Parc está dirigido a los apasionados de la historia y el patrimonio, sensibles a la transición ecológica e interesados por las técnicas de bajo impacto

e interesados en las técnicas de bajo impacto.

Organiza: Parque Natural Regional de Boucles de la Seine Normande.

Ponentes: Emmanuelle Cressent, responsable de política cultural y etnoteca del Parque, y Thierry Lepert, del Groupe Archéologique du Val de Seine.

Inscripción obligatoria en la página web del Parque. Plazas limitadas. Traer ropa adecuada para la intemperie.

Der Park bewahrt in der « Ethnothek, Musée des Boucles de la Seine Normande » eine Sammlung von 12.000 Objekten des ländlichen Lebens aus dem 19. und 20. Das Projekt des Museums ist es, ein Ressourcenzentrum für Gesten und Know-how zu sein und diese alten Objekte wieder in den Mittelpunkt unserer heutigen Sorgen zu stellen. In diesem Workshop der Ethnothek bietet der Park den Teilnehmern die Möglichkeit, die Herstellung von Schindeln zu erlernen.

Die Schindel, der Vorläufer der Dachziegel, war lange Zeit, ebenso wie das Stroh, ein Gegenstand zur Dacheindeckung von Gebäuden. Schindeln werden aus gespaltenen Holzbrettern hergestellt und sind ein hochwertiges, umweltfreundliches Produkt. Es bietet viele Vorteile, wie z. B. geringes Gewicht, Witterungsbeständigkeit, Resistenz gegen Moose und bestimmte Insekten. Das Material hat auch gute isolierende Eigenschaften. Die Schindel wird aus einem erneuerbaren und einheimischen Material hergestellt und benötigt nur wenig Energie.

In diesem Praktikum zeigen Ihnen Emmanuelle Cressent, Beauftragte für Kulturpolitik und Ethnothek, und Thierry Lepert von der Groupe Archéologique du Val de Seine, wie man Schindeln herstellt und verlegt, damit Sie dieses Material auch im Rahmen von Ökobauprojekten wieder verwenden können.

Dieser Treffpunkt im Park richtet sich an alle, die sich für Geschichte und Kulturerbe interessieren, die für den ökologischen Wandel sensibilisiert sind und die sich für die Verwendung von Bauschutt interessieren

die Veranstaltung richtet sich an Personen, die sich für den ökologischen Wandel interessieren und an Low-Tech-Techniken interessiert sind.

Veranstalter: Regionaler Naturpark Boucles de la Seine Normande.

Moderatoren: Emmanuelle Cressent, Beauftragte für Kulturpolitik und Ethnothek im Park, und Thierry Lepert von der Groupe Archéologique du Val de Seine.

Modalitäten: Anmeldung auf der Website des Parks erforderlich. Begrenzte Anzahl an Plätzen. Dem Wetter angepasste Kleidung mitbringen.

