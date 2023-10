Halloween à la bibliothèque 690 Rue du Pourtour Briarres-sur-Essonne, 31 octobre 2023, Briarres-sur-Essonne.

Briarres-sur-Essonne,Loiret

Rendez-vous à la bibliothèque Anaïs Thiebault à Briarres-sur-Essonne pour une après-midi lecture sur le thème d’Halloween. Les enfants à partir de quatre ans pourront écouter des histoires de fantômes, monstres et sortilèges de sorcières, les plus courageux pourront participer à un atelier bricolage.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 16:00:00. EUR.

690 Rue du Pourtour

Briarres-sur-Essonne 45390 Loiret Centre-Val de Loire



Join us at the Anaïs Thiebault library in Briarres-sur-Essonne for an afternoon of Halloween-themed reading. Children aged four and over can listen to stories about ghosts, monsters and witches’ spells, while the bravest can take part in a craft workshop

Únase a nosotros en la biblioteca Anaïs Thiebault de Briarres-sur-Essonne para una tarde de lectura sobre el tema de Halloween. Los niños a partir de cuatro años podrán escuchar historias de fantasmas, monstruos y hechizos de brujas, mientras que los más valientes podrán participar en un taller de manualidades

Treffen Sie sich in der Bibliothek Anaïs Thiebault in Briarres-sur-Essonne zu einem Lesenachmittag zum Thema Halloween. Kinder ab vier Jahren können Geschichten über Geister, Monster und Hexenzauber hören, mutige Kinder können an einem Bastelworkshop teilnehmen

