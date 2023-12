Tais-toi mon coeur 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement, 22 mars 2024, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-23

Nouveau spectacle de comédie.

Nouveau spectacle de comédie

Bijoux volés, trahison, déclaration d’amour, mensonge, karaoke, fusillade et tequila, personne n’oubliera cette nuit ! Elle, c’est Olivia, jeune femme farfelue et résolument romantique, elle vit seule dans son appartement.

Lui, c’est Félix, un petit escroc en cavalle après le braquage d’une bijouterie.

Dans sa fuite, il entre par une fenêtre ouverte, pour échapper à la police. Et cette fenêtre c’est celle d’Olivia. Ils vont rester bloqués ensemble toute une nuit, et le moins qu’on puisse dire c’est qu’ils n’ont rien en commun !



A partir de 12 ans

EUR.

69 rue Sainte-Cécile Divadlo Théâtre

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-15 par Ville de Marseille