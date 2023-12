Remington 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement, 15 mars 2024, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15

Spectacle d’improvisation.

Emily Remington, derrière sa machine, entame l’écriture de son roman. Elle s’énerve, rature, déchire sa page… Le moment est venu pour elle de laisser sa place à une autre de ses différentes personnalités pour poursuivre la séquence. Est ce que ce sera Al Remington, l’iconoclaste qui ne jure que par les poursuites et les explosions? Ou Romy Remington avec ses drames et ses dialogues ciselés? Ou Oliver, Ian, Charly,Ben…? Les Presque vous livre une pièce improvisée où tous les comédiens sont à la fois l’écrivain, ses personnalités et tous ses personnages. L’histoire se fait, se rature et cherche à se trouver.

69 rue Sainte-Cécile Divadlo Théâtre

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



