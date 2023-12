Bonnie craquelevent et l’ile de l’impossible 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement, 4 décembre 2023, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Les aventures de Bonnie la petite fille qui voulait être un pirate.. Enfants

2024-03-13 14:30:00 fin : 2024-03-13 . EUR.

69 rue Sainte-Cécile Divadlo Théâtre

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The adventures of Bonnie, the little girl who wanted to be a pirate.

Las aventuras de Bonnie, la niña que quería ser pirata.

Die Abenteuer von Bonnie, dem kleinen Mädchen, das ein Pirat sein wollte.

Mise à jour le 2023-12-01 par Ville de Marseille