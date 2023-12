Grosse ! 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement, 17 février 2024, Marseille 5e Arrondissement.

Spectacle de Mélanie Manuélian.

De régime en régime, depuis le premier subi à 13 ans, avant le surpoids, Léa est devenue forte. « Grosse ! », dit-on. Au fil d’un abécédaire subtil, souvent drôle, cette âme aérienne raconte son combat contre son corps de pachyderme, ennemi privé numéro un.



Joviale, déterminée, honnête, elle rejoue avec finesse l’enchaînement diabolique qui a transformé la gamine sportive en femme obèse… et obsédée par la diététique. Elle s’insurge contre la tyrannie de l’apparence. Dénonce les régimes, dangereux pour la santé. Tord le cou aux préjugés sexistes et à la grossophobie.

Avec une générosité délibérée, elle invite à la raison, à la résistance, à l’arrêt de la course à la maigreur. Un seule en scène intime et politique, émouvant et nécessaire.



A partir de 12 ans

