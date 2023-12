Mystère et boule de gomme 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement, 1 décembre 2023, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Aux frontières de la magie et du théâtre…. Enfants

2024-02-10 14:30:00 fin : 2024-02-10 . EUR.

69 rue Sainte-Cécile Divadlo Théâtre

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On the frontiers of magic and theater…

En las fronteras de la magia y el teatro…

An den Grenzen von Magie und Theater…

Mise à jour le 2023-11-28 par Ville de Marseille