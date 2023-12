Feu la mère de Madame 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

2024-02-09 20:30:00

Spectacle de la compagnie Lazara.

Spectacle de la compagnie Lazara

L’intrigue commence dans la chambre à coucher d’Yvonne, à quatre heures du matin. Le mari d’Yvonne, Lucien, déguisé en Louis XIV, revient du bal des Quatz’arts où la soirée a été bien arrosée. Comme il a oublié sa clé, il lui faut sonner, réveiller sa femme en sursaut. Aussi, avant de pouvoir se coucher, malgré ses efforts de discrétion contrariés par de multiples maladresses, doit-il affronter ses fureurs. Elle lui reproche de n’être qu’un barbouilleur puisqu’il ne vend aucune toile.

Lui, se déclare heureux du bal où les modèles nus étaient à l’honneur. L’une d’entre elles, qui, dans le spectacle, jouait Amphitrite, l’a émerveillé. Yvonne ignore qui est Amphitrite, qu’elle confond avec une maladie intestinale, mais ce modèle nu ne lui dit rien de bon. Sa jalousie tourne à la crise de nerfs lorsque Lucien, excédé, lui dit qu’elle a » les seins en porte-manteau « . Yvonne, vexée, fait participer Annette, la bonne, à la discussion. Mais on sonne, c’est Joseph, le nouveau valet de chambre de la mère de Madame. Il apporte une triste nouvelle : elle est morte… EUR.

69 rue Sainte-Cécile Divadlo Théâtre

Marseille 5e Arrondissement

