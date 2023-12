Trio 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement, 2 février 2024, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 20:30:00

fin : 2024-02-02

Spectacle d’improvisation.

Le spectacle qui révèle le héros qui se trouve en chacun de nous! Deux membres du public sont élus au hasard. Ils choisissent un genre d’histoire qu’ils aimeraient vivre, et c’est parti! Ils vont devenir les héros d’une aventure inattendue. C’est forcément improvisé, c’est forcément un spectacle unique et c’est forcément une expérience inoubliable pour tout le monde. L’Oscar du meilleur acteur et de la meilleure actrice n’est pas loin… Il y a une règle dans le théâtre : « Ne jamais garder un volontaire du public plus de 15 minutes sur scène ». Mark Jane explose les règles et embarque deux membres du public dans un voyage où ils vont jouer tout un spectacle ensemble. Mark fait la narration, la mise en scène et joue tous les autres personnages. Les deux volontaires chanceux sont embarqués dans une histoire palpitante où ils découvrent toutes les joies de la scène.

69 rue Sainte-Cécile Divadlo Théâtre

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



