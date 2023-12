Mon mari est enceint 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement, 26 janvier 2024, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 20:30:00

fin : 2024-01-27

Une comédie de Stéphane Battini.

Tout est dans le titre ! La prise de poids, les vergetures, les nausées, les changements d’humeurs, les fringales, les cours d’accouchements, etc. Cette fois, c’est pour le mari ! Alex et Pauline forment un couple charmant, mais chez eux les clichés hommes/femmes sont inversés, à tel point que l’homme pourrait bien porter leur futur enfant ! Mesdames, cette comédie déjantée va vous soulager (et vous enlever un poids sur le ventre) ! Messieurs, cette comédie va vous faire ressentir… Le poids d’une grossesse ! Une comédie pour partager la grossesse et avoir des enfants ! (Ou pour changer d’avis)



Spectacle à partir de 12 ans

69 rue Sainte-Cécile Divadlo Théâtre

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



