La petite imprimerie 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement, 1 décembre 2023, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Oui, les histoires s’échangent comme les billes, elles passent de mains en mains dans le plus grand secret.. Enfants

2024-01-17 14:30:00 fin : 2024-01-24 . EUR.

69 rue Sainte-Cécile Divadlo Théâtre

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Yes, stories are exchanged like marbles, passed from hand to hand in the greatest secrecy.

Sí, las historias se intercambian como canicas, pasan de mano en mano en el mayor secreto.

Ja, Geschichten werden wie Murmeln getauscht, sie wandern unter größter Geheimhaltung von Hand zu Hand.

Mise à jour le 2023-11-27 par Ville de Marseille