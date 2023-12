Open Impro 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement, 13 janvier 2024, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 19:00:00

fin : 2024-01-13

Scène ouverte d’improvisation théâtrale.

Scène ouverte d’improvisation théâtrale

On connaissait les scènes ouvertes pour le chant, la musique, le stand-up… Et bien voici enfin une scène ouverte pour l’improvisation ! Le public choisit les thèmes et pourra être sollicité pour les manières et les contraintes. Les comédiens et comédiennes qui seront sélectionnés donneront vie à ces saynètes dans un spectacle totalement improvisé sous la houlette de son maître de cérémonie. Ainsi, sur chaque WE impro du Divadlo, nous ouvrirons les festivités le vendredi soir avec un spectacle accessible à tous ceux qui souhaiteront y participer (et qui auront un peu fait d’impro quand même). Tu prends des cours d’impro, tu fais partie d’une troupe, tu es de passage sur Marseille ?

EUR.

69 rue Sainte-Cécile Divadlo Théâtre

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-15 par Ville de Marseille