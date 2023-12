Scènes de crime 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement, 12 janvier 2024, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 20:30:00

fin : 2024-01-12

Rendez-vous au Divadlo pour ce nouveau spectacle.

Les agents Thomson et Thompson vont tout donner pour résoudre un meurtre, à l’aide du public, de leur paperboard et de leur pouvoir de déduction.

Scènes de Crime est un spectacle improvisé et interactif où l’enquête est un prétexte à se plonger dans la folie hasardeuse des comédiens.



A partir de 10 ans

EUR.

69 rue Sainte-Cécile Divadlo Théâtre

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



