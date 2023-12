Maestro Impro de Keith Johnstone 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement, 8 octobre 2023, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-08 19:00:00

fin : 2023-10-08

Spectacle imprévisible sans temps mort jusqu’au dénouement final dont la nature même reste le rire et les émotions ! Rendez-vous au Divadlo Théâtre..

Spectacle imprévisible sans temps mort jusqu’au dénouement final dont la nature même reste le rire et les émotions ! Rendez-vous au Divadlo Théâtre.

Maestro est un spectacle d’improvisation à élimination.



Le principe est simple : des scènes s’improvisent sous vos yeux, vous les évaluez d’une note allant de 1 à 5 et les participants seront éliminés au fur et à mesure… Vous trouvez ça dur ? Et bien c’est le but de ce qui reste un véritable jeu entre vous et les comédien.ne.s jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un.e qui sera alors élu.e « Maestro » de la soirée grâce à la participation de tous. Tout est possible dans ce spectacle imprévisible sans temps mort jusqu’au dénouement final dont la nature même reste le rire et les émotions !



Vous souhaitez faire partie du jury, il vous suffit de réserver votre place et de venir encourager vos téméraires comédiens et comédiennes d’un soir.



Mise en scène : Cédric Challier

EUR.

69 rue Sainte-Cécile Divadlo Théâtre

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-07-31 par Ville de Marseille