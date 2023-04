Le Roi s’ennuie 69 rue Sainte-Cécile, 18 juillet 2023, Marseille 5e Arrondissement.

Un conte musical au temps des chevaliers.

Rendez-vous au Divadlo Théâtre.. Enfants

2023-07-18 à 14:30:00 ; fin : 2023-07-20 . EUR.

69 rue Sainte-Cécile Divadlo Théâtre

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A musical tale from the time of the knights.

See you at the Divadlo Theatre.

Un cuento musical de la época de los caballeros.

Nos vemos en el Teatro Divadlo.

Ein musikalisches Märchen aus der Zeit der Ritter.

Treffpunkt: Divadlo-Theater.

Mise à jour le 2023-03-09 par Ville de Marseille