Si j’étais capitaine 69 rue Sainte-Cécile, 5 juillet 2023, Marseille 5e Arrondissement.

Rendez-vous avec la Compagnie Les Crapules au Divadlo Théâtre pour un spectacle de magie, ventriloquie : « Si j’étais capitaine ».. Enfants

2023-07-05 à 14:30:00 ; fin : 2023-07-05 . EUR.

69 rue Sainte-Cécile Divadlo Théâtre

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Appointment with the Company Les Crapules at the Divadlo Theatre for a magic show, ventriloquism: « If I were captain ».

Cita con la Compagnie Les Crapules en el Divadlo Théâtre para un espectáculo de magia y ventriloquia: « Si j’étais capitaine ».

Treffpunkt mit der Compagnie Les Crapules im Divadlo Théâtre für eine Zauber- und Bauchrednershow: « Si j’étais capitaine » (Wenn ich Kapitän wäre).

Mise à jour le 2023-03-09 par Ville de Marseille