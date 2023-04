Moi j’ai pas la frousse ! 69 rue Sainte-Cécile, 27 avril 2023, Marseille 5e Arrondissement.

Rendez-vous au Divadlo Théâtre avec « Moi j’ai pas la frousse ! », spectacle jeune public pour affronteur ses peurs avant d’aller au lit.. Enfants

2023-04-27 à ; fin : 2023-04-28 . EUR.

69 rue Sainte-Cécile Divadlo Théâtre

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Rendezvous at the Divadlo Théâtre with « Moi j’ai pas la frousse! », a show for young audiences to face their fears before going to bed.

Conoce el Divadlo Théâtre con « Moi j’ai pas la frousse! », un espectáculo para que el público joven se enfrente a sus miedos antes de irse a la cama.

Treffpunkt im Divadlo-Theater mit « Moi j’ai pas la frousse! », einer Aufführung für junge Zuschauer, um sich vor dem Schlafengehen seinen Ängsten zu stellen.

