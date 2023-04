La ferme aux animaux 69 rue Sainte-Cécile, 25 avril 2023, Marseille 5e Arrondissement.

Un spectacle ludique qui permet aux tous petits de découvrir les animaux de la ferme.

Rendez-vous au Divadlo Théâtre.. Enfants

2023-04-25 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-26 . EUR.

69 rue Sainte-Cécile Divadlo Théâtre

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A playful show that allows the little ones to discover the animals of the farm.

See you at the Divadlo Theatre.

Un espectáculo lúdico que permite a los más pequeños descubrir los animales de granja.

Nos vemos en el Teatro Divadlo.

Ein spielerisches Spektakel, bei dem die Kleinsten die Tiere auf dem Bauernhof entdecken können.

Treffpunkt im Divadlo-Theater.

Mise à jour le 2023-03-09 par Ville de Marseille