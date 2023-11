Lettres du monde : Rencontre avec Hélène Ferrarini 69 Rue Nationale Sainte-Livrade-sur-Lot, 24 novembre 2023, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Sainte-Livrade-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Hélène Ferrarini est journaliste indépendante, diplômée en Histoire.

Depuis plusieurs années elle travaille principalement, dans les trois Guyanes..

2023-11-24

69 Rue Nationale Médiathèque

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Hélène Ferrarini is a freelance journalist with a degree in History.

For several years now, she has worked mainly in the three Guianas.

Hélène Ferrarini es periodista independiente licenciada en Historia.

Desde hace varios años trabaja principalmente en las tres regiones de Guayana.

Hélène Ferrarini ist freie Journalistin und hat einen Abschluss in Geschichte.

Seit mehreren Jahren arbeitet sie hauptsächlich in den drei Guyanas.

