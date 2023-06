LA GRANDE BOUM 80 A 2000 69 rue Lothaire Metz, 9 juin 2023, Metz.

Metz,Moselle

Tous les vendredis on mélange le meilleur des années 80, 90, 2000, pour plaire à toutes les générations !. Tout public

Vendredi 2023-06-09 à 21:00:00 ; fin : 2023-06-09 . 0 EUR.

69 rue Lothaire AÉROGARE STATION LOTHAIRE

Metz 57000 Moselle Grand Est



Every Friday we mix and match the best of the 80s, 90s and 2000s, to appeal to all generations!

Todos los viernes mezclamos lo mejor de los 80, los 90 y los 2000, ¡para atraer a todas las generaciones!

Jeden Freitag mischen wir das Beste aus den 80ern, 90ern und 2000ern, um alle Generationen anzusprechen!

Mise à jour le 2023-06-01 par AGENCE INSPIRE METZ