LA CINÉMATHÈQUE JUNIOR EN FÊTE ! 69 Rue du Taur Toulouse, 15 décembre 2023 07:00, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

La Cinémathèque présente son festival pour la jeunesse. Séances spéciales et ateliers adaptés à tous les âges sont au programme de ce week-end de fête . Venez partager en famille une expérience de cinéma hors du commun !.

2023-12-15 fin : 2023-12-17 . 7 EUR.

69 Rue du Taur LA CINEMATHEQUE DE TOULOUSE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



The Cinémathèque presents its festival for young people. Special screenings and workshops for all ages are on the program for this festive weekend. Come and share an extraordinary cinema experience with your family!

La Cinemateca presenta su festival para jóvenes. El programa de este fin de semana festivo incluye proyecciones especiales y talleres para todas las edades. Venga a compartir con su familia una experiencia cinematográfica extraordinaria

Die Cinémathèque präsentiert ihr Jugendfestival. Sondervorstellungen und altersgerechte Workshops stehen an diesem Festwochenende auf dem Programm. Kommen Sie mit Ihrer Familie und teilen Sie ein außergewöhnliches Kinoerlebnis!

