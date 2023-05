CINEMA EN PLEIN AIR A LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur, 7 juillet 2023, Toulouse.

Pour vivre le cinéma “autrement”, la cour de la Cinémathèque se transforme chaque été en salle de cinéma à ciel ouvert !.

2023-07-07 à ; fin : 2023-08-26 . 7 EUR.

69 Rue du Taur CINEMATHEQUE DE TOULOUSE

Every summer, the courtyard of the Cinémathèque transforms itself into an open-air cinema!

Todos los veranos, el patio de la Cinemateca se transforma en un cine al aire libre

Um das Kino einmal anders zu erleben, verwandelt sich der Hof der Cinémathèque jeden Sommer in einen Kinosaal unter freiem Himmel!

