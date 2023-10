Marché artisanal au Château de Nitray 69 Rue du Château Athée-sur-Cher, 18 novembre 2023, Athée-sur-Cher.

Athée-sur-Cher,Indre-et-Loire

Marché artisanal au Château de Nitray samedi 18 novembre de 10h à 18h et dimanche 19 novembre de 14h à18h. Décoration, accessoires, jouets en bois, sculpture, peinture, carterie, illustrations, fleurs, gastronomie et vin du domaine..

Samedi 2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-18 18:00:00. EUR.

69 Rue du Château

Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Craft market at Château de Nitray Saturday, November 18, 10am-6pm and Sunday, November 19, 2-6pm. Decoration, accessories, wooden toys, sculpture, painting, cartery, illustrations, flowers, gastronomy and wine from the estate.

Mercado de artesanía en el Château de Nitray el sábado 18 de noviembre de 10.00 a 18.00 h. y el domingo 19 de noviembre de 14.00 a 18.00 h. Decoración, accesorios, juguetes de madera, escultura, pintura, tarjetas, ilustraciones, flores, comida y vino de la finca.

Kunsthandwerksmarkt im Château de Nitray Samstag, 18. November, 10-18 Uhr, und Sonntag, 19. November, 14-18 Uhr. Dekoration, Accessoires, Holzspielzeug, Skulpturen, Malerei, Karten, Illustrationen, Blumen, Gastronomie und Wein aus dem Weingut.

Mise à jour le 2023-10-27 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER