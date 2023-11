Les hiboux Grand-Duc : atelier fauconnerie avec le hiboutier de Harry Potter ! 69 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay, 23 décembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Les hiboux Grand-Duc

Ne ratez pas ce moment rare et magique, qui vous procurera des souvenirs inoubliables.

Rencontre avec Alexandre Thevenin, le hiboutier de Harry Potter !

Un atelier fauconnerie hors du commun : Présentation, sensibilisation, démonstration, initiation, manipulation…

Attention : places très limitées.

Réservation à La Gargante..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 18:00:00. .

69 Rue de la Vau Saint-Jacques La Gargante

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Great horned owls

Don’t miss this rare and magical moment, which will give you unforgettable memories.

Meet Alexandre Thevenin, Harry Potter’s owl-maker!

An extraordinary falconry workshop: presentation, awareness-raising, demonstration, initiation, handling?

Please note: places are very limited.

Reservations at La Gargante.

Búhos cornudos

No se pierda este raro y mágico momento, que le proporcionará recuerdos inolvidables.

Conozca a Alexandre Thevenin, ¡el creador de búhos de Harry Potter!

Un extraordinario taller de cetrería: presentación, sensibilización, demostración, iniciación, manejo..

Atención: las plazas son muy limitadas.

Reservas en La Gargante.

Die Uhus

Lassen Sie sich diesen seltenen und magischen Moment nicht entgehen, der Ihnen unvergessliche Erinnerungen bescheren wird.

Treffen Sie Alexandre Thevenin, den Eulenmann von Harry Potter!

Ein außergewöhnlicher Falknerei-Workshop: Präsentation, Sensibilisierung, Vorführung, Einführung, Handhabung?

Achtung: Die Plätze sind sehr begrenzt.

Reservierung bei La Gargante.

Mise à jour le 2023-10-31 par CC Parthenay Gâtine