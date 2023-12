Lalao en concert (piano/voix) 69 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay, 1 décembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

À l’occasion du marché de Noël, vous pourrez découvrir la voix magique de Lalao en concert piano/chant le dimanche 17 décembre à 16h30..

69 Rue de la Vau Saint-Jacques La Gargante

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the Christmas market, you can discover the magical voice of Lalao in a piano/song concert on Sunday December 17 at 4:30 pm.

En el marco del mercado navideño, podrá descubrir la mágica voz de Lalao en un concierto de piano y canto el domingo 17 de diciembre a las 16.30 h.

Anlässlich des Weihnachtsmarktes können Sie am Sonntag, den 17. Dezember um 16:30 Uhr die magische Stimme von Lalao in einem Klavier-/Gesangskonzert erleben.

