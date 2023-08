[Visite libre] Le temple protestant / 69 Rue de la Barre Dieppe, 16 septembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

La chapelle construite par les Carmélites en 1631, rue de la Barre, démolie lors du bombardement de 1694, fut reconstruite en 1735 et 1745. Cette chapelle fut acquise par la ville de Dieppe en 1832 pour en faire un temple protestant en 1835, affectation toujours en vigueur de nos jours. D’abord partagé avec les Anglicans jusqu’en 1873, ce temple est ensuite utilisé exclusivement pour le culte reformé.

> Visite libre proposée par les membres de la paroisse

> Une conférence sur la thématique « Les Ursulines de Québec et l’instruction des Filles du Roy au 17ème siècle » se tiendra au Temple le samedi 16 à 18h.

2023-09-16 11:00:00 fin : 2023-09-16 12:00:00. .

/ 69 Rue de la Barre Temple de Dieppe

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



The chapel built by the Carmelites in 1631 on rue de la Barre, demolished during the bombardment of 1694, was rebuilt in 1735 and 1745. The chapel was acquired by the town of Dieppe in 1832 and converted into a Protestant temple in 1835, a use still in force today. Initially shared with the Anglicans until 1873, it is now used exclusively for Reformed worship.

> Self-guided tour by members of the parish

> A conference on the theme of « The Ursulines of Quebec and the instruction of the Filles du Roy in the 17th century » will be held at the Temple on Saturday 16th at 6 p.m

La capilla construida por los carmelitas en 1631 en la rue de la Barre fue demolida durante el bombardeo de 1694 y reconstruida en 1735 y 1745. La capilla fue adquirida por la ciudad de Dieppe en 1832 y convertida en iglesia protestante en 1835, uso que sigue vigente hoy en día. Inicialmente compartida con los anglicanos hasta 1873, la iglesia se utilizó entonces exclusivamente para el culto reformado.

> Visita autoguiada por miembros de la parroquia

> Una conferencia sobre el tema « Las Ursulinas de Quebec y la instrucción de las Filles du Roy en el siglo XVII » tendrá lugar en el Temple el sábado 16 a las 18h

Die 1631 von den Karmeliterinnen erbaute Kapelle in der Rue de la Barre wurde während des Bombardements von 1694 abgerissen und 1735 und 1745 wieder aufgebaut. Diese Kapelle wurde 1832 von der Stadt Dieppe erworben, um sie 1835 in einen protestantischen Tempel umzuwandeln, eine Zweckbestimmung, die auch heute noch gilt. Zunächst wurde der Tempel bis 1873 mit den Anglikanern geteilt, danach wurde er ausschließlich für den reformierten Gottesdienst genutzt.

> Eine freie Besichtigung wird von Mitgliedern der Kirchengemeinde angeboten

> Ein Vortrag zum Thema « Die Ursulinen von Québec und die Ausbildung der Töchter des Königs im 17. Jahrhundert » findet am Samstag, den 16. um 18 Uhr im Tempel statt

Mise à jour le 2023-08-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche