ESY Champion’s Cup 69 Rue d’Arvor Lesneven, 24 février 2024, Lesneven.

Lesneven Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 10:00:00

fin : 2024-02-25 17:30:00

.

Tournoi de football en salle réservé aux joueurs U10 avec la participation de 36 équipes dont SC Braga (Liga Portugal), le Stade Brestois 29, Le Havre AC, Toulouse FC, SCO Angers, EA Guingamp, Paris FC, US Concarneau, Red Star, FC Versailles, US Saint-Malo, Stade Briochin, etc …

.

69 Rue d’Arvor Salle de Kerjézéquel

Lesneven 29260 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-06 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne