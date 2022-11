La Nuit du chant traditionnel 69, Le Tapis Vert, Lalacelle (61)

organisé par La Loure 69, Le Tapis Vert, Lalacelle (61) 69, Le Tapis Vert, 61320 Lalacelle, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/38645 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] La Nuit du chant traditionnel est initiée par l’association La Loure et accueillie cette année par l’association Les rencontres du Tapis Vert. Elle entend donner libre cours au plaisir de chanter… Les répertoires traditionnels, de Normandie ou d’ailleurs, sont au cœur de la fête. Ici, pas de vedettes, c’est vous qui menez le chant. Entre chansons légères, mélodies et complaintes, venez donner de la voix en bonne compagnie ! Au programme : 15h00 : Randonnée chantée 18h00 : Apéro chanté 19h00 : Pique-nique (tiré du panier) 20h30 : Bal à la voix Plus tard dans la soirée : veillée en chansons… jusqu’aux petites heures ! source : événement La Nuit du chant traditionnel publié sur AgendaTrad

