Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 19:30:00

fin : 2024-02-10 Un piano, deux chanteuses et des boîtes pleines de surprise : nos boîtes à chansons n’attendent que vous pour réveiller la chanson française des années 30 à nos jours!

Concert 20h30..

Rendez-vous : Samedi 10 février au 3èmeLieu à partir de 19h30.

Petite restauration sur place . Tarif : Participation libre, dans le respect du travail des artistes EUR.

69 impasse du Chateau Le 3ème Lieu

Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie

