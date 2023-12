Jeux de société 69 Grand Rue Casteljaloux, 20 décembre 2023 14:00, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Des bénévoles apportent leurs jeux de sociétés

traditionnels et contemporains. Vous pouvez aussi venir avec les jeux que vous avez

envie de faire découvrir.

Public adulte & de + de 14 ans..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . EUR.

69 Grand Rue Le Grand Bain

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Volunteers bring their traditional and contemporary

and contemporary board games. You’re also welcome to bring along any games you’d like

you’d like to share.

For adults & over 14s.

Los voluntarios traen sus

y contemporáneos juegos de mesa. También puedes traer los juegos que quieras compartir

que te gustaría compartir.

Abierto a adultos y mayores de 14 años.

Freiwillige bringen ihre Gesellschaftsspiele mit

traditionelle und zeitgenössische Spiele mit. Sie können auch Spiele mitbringen, die Sie gerne spielen möchten

lust haben, andere daran teilhaben zu lassen.

Publikum Erwachsene & ab 14 Jahren.

