Soirée théâtre : « Tunnel » 69 Grand Rue Casteljaloux, 4 décembre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Théâtre : « Tunnel » avec la Compagnie Memso.

Une pièce écrite et mise en scène par Céline PERRA.

Au travers d’une nuit, d’une fratrie, partez à la découverte de l’attachement épanouissant ou subi qu’est le lien familial.

À partir de 18h30 : petite restauration & boissons sur place.

À la fin du spectacle, échange & partage avec les comédiens..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

69 Grand Rue Le Grand Bain

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Theater: « Tunnel » with Compagnie Memso.

Written and directed by Céline PERRA.

Through one night and one sibling, discover the family bond, which can be fulfilling or painful.

From 6.30pm: light refreshments & drinks on site.

At the end of the show, discussion and sharing with the actors.

Teatro: « Tunnel » con la Compagnie Memso.

Escrita y dirigida por Céline PERRA.

A través de una noche, un hermano, descubre el apego satisfactorio o sufrido que es el vínculo familiar.

A partir de las 18.30 h: refrescos y bebidas in situ.

Al final del espectáculo, debate y puesta en común con los actores.

Theater: « Tunnel » mit der Compagnie Memso.

Ein Stück, geschrieben und inszeniert von Céline PERRA.

Entdecken Sie anhand einer Nacht und einer Geschwisterreihe die erfüllende oder erduldete Bindung, die das Familienband darstellt.

Ab 18:30 Uhr: Kleine Snacks und Getränke vor Ort.

Am Ende des Stücks können Sie sich mit den Schauspielern austauschen.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Coteaux et Landes de Gascogne