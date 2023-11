Soirée théâtre : « Dolorès » 69 Grand Rue Casteljaloux, 25 novembre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Pièce de théâtre : « Dolorès », d’Edward Allan Baker (adaptation française Céline PERRA & Apolline DENIS) – avec la Compagnie Memso

Providence, Rhode Island, 1986.

Dolorès aime les chansons romantiques et les mariages : pourtant jusque-là, elle n’est pas vraiment tombée sur le bon. Une fois de plus, poursuivie par un mari violent, elle fait irruption chez sa petite sœur Sandra. Celle-ci, excédée par les frasques de son aînée, va tout mettre en œuvre pour la mettre à la porte … en vain …

Un duel d’amour entre deux sœurs : enfermées chacune dans les blessures de leur enfance violente, elles tentent de leur mieux d’atteindre le cœur de l’autre pour qu’éclate enfin la vérité.

Des dialogues crus, vifs, rythmés, des personnages hauts en couleurs, mêlant humour et gravité : une pièce essentielle.

Déconseillé au moins de 15 ans.

En partenariat avec Chrysalides 47..

69 Grand Rue Le Grand Bain

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Play: « Dolorès », by Edward Allan Baker (French adaptation by Céline PERRA & Apolline DENIS) – with Compagnie Memso

Providence, Rhode Island, 1986.

Dolorès loves romantic songs and weddings: so far, however, she hasn’t exactly stumbled on the right one. Once again, pursued by a violent husband, she barges into the home of her little sister Sandra. Exasperated by her elder sister’s antics, Sandra does everything in her power to throw her out of the house? in vain …

A duel of love between two sisters: each trapped in the wounds of their violent childhood, they do their best to reach the other?s heart so that the truth can finally come out.

Raw, lively, rhythmic dialogue, colorful characters, a blend of humor and gravity: an essential play.

Not recommended for children under 15.

In partnership with Chrysalides 47.

Obra de teatro: « Dolorès », de Edward Allan Baker (adaptación francesa de Céline PERRA & Apolline DENIS) – con la Compagnie Memso

Providence, Rhode Island, 1986.

A Dolorès le encantan las canciones románticas y las bodas: pero hasta ahora no ha encontrado al hombre adecuado. Una vez más, perseguida por un marido violento, irrumpe en casa de su hermana pequeña Sandra. Sandra, harta de las payasadas de su hermana mayor, hace todo lo posible por echarla de casa, pero es inútil…

Un duelo de amor entre dos hermanas: cada una atrapada en las heridas de su violenta infancia, hace todo lo posible por llegar al corazón de la otra para que la verdad salga por fin a la luz.

Diálogos crudos, vivos y trepidantes, personajes pintorescos, una mezcla de humor y gravedad: una obra imprescindible.

No recomendada para menores de 15 años.

En colaboración con Chrysalides 47.

Theaterstück: « Dolores », von Edward Allan Baker (französische Bearbeitung Céline PERRA & Apolline DENIS) – mit der Compagnie Memso

Providence, Rhode Island, 1986.

Dolores liebt romantische Lieder und Hochzeiten, doch bis jetzt ist sie noch nicht an den Richtigen geraten. Als sie wieder einmal von ihrem gewalttätigen Ehemann verfolgt wird, bricht sie in das Haus ihrer kleinen Schwester Sandra ein. Diese ist von den Eskapaden ihrer älteren Schwester genervt und setzt alles daran, sie vor die Tür zu setzen – vergeblich …

Ein Liebesduell zwischen zwei Schwestern: Jede von ihnen ist in den Wunden ihrer gewalttätigen Kindheit gefangen und versucht, das Herz der anderen zu erreichen, damit die Wahrheit endlich ans Licht kommt.

Rohe, lebhafte und rhythmische Dialoge, farbenfrohe Charaktere, die Humor und Ernsthaftigkeit miteinander verbinden: ein wichtiges Stück.

Abgeraten für Personen unter 15 Jahren.

In Zusammenarbeit mit Chrysalides 47.

