Concert en duo « Viento » 69 Grand Rue Casteljaloux, 22 juillet 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Concert musique « VIENTO », Duo Sébastien Parailloux guitare/ Chant & Hugo Piris violon/Trompette.

Une musique qui fait voyager et nous transporte au- delà des frontières, une musique nomade comme le Flamenco !

Restauration / boisson sur place.

Réservation conseillée au 06.62.72.96.26.

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . EUR.

69 Grand Rue Le Grand Bain

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



VIENTO » music concert, Duo Sébastien Parailloux guitar/vocals & Hugo Piris violin/trumpet.

A music that takes us on a journey and transports us beyond borders, a nomadic music like Flamenco!

Catering / drinks on site.

Reservations recommended: 06.62.72.96.26

Concierto de música « VIENTO », Dúo Sébastien Parailloux guitarra/voz & Hugo Piris violín/trompeta.

Una música que te hace viajar y te transporta más allá de las fronteras, ¡una música nómada como el flamenco!

Comida y bebida disponibles in situ.

Se recomienda reservar en el 06.62.72.96.26

Musikkonzert « VIENTO », Duo Sébastien Parailloux Gitarre/ Gesang & Hugo Piris Geige/Trompete.

Eine Musik, die uns zum Reisen bringt und uns über Grenzen hinwegträgt, eine nomadische Musik wie der Flamenco!

Essen und Trinken vor Ort.

Reservierung empfohlen unter 06.62.72.96.26

